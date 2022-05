Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Bitte achten Sie auf sich, andere und Ihr Tempo!

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 19. Kalenderwoche 2022

(lei) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten und an Wildgefahrenstrecken sowie auf der Autobahn 66 zum Schutz vor Lärm.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

09.05.2022:

Offenbach, Bierbrauer Weg, im Bereich der Sportanlagen (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); BAB A 66, Fulda in Richtung Frankfurt, Anschlusstelle Bad Orb (Unfallschwerpunkt);

10.05.2022:

BAB A 66, Fulda in Richtung Frankfurt, Anschlusstelle Bad Orb (Unfallschwerpunkt); L 3262, Zeppelinheim in Ri. Buchschlag, zw. Bahnlinie u. AS B 44 (Wild); L 3347, Nidderau in Ri. Roßdorf, im Bereich d. Bahnübergangs (Unfallschwerpunkt); L 3268, Hanau, Maintaler Str, in Ri. Dörnigheim (Unfallschwerpunkt);

11.05.2022:

L 3121, Rodgau in Ri. Seligenstadt, zw. AS Seligenstadt u. Waldrand (Wild); L 2310, Mainhausen in Ri. Stockstadt, zw. BAB A 45 und Hillerkreuzung (Unfallschwerpunkt); K 191, Obertshausen in Ri. Lämmerspiel, zw. B 448 u. Lämmerspiel (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

12.05.2022:

B 486, Langen in Ri. Mörfelden, zw. K 168 u. AS BAB A 5 (Wild); L 3178, Bad Soden-Salmünster in Ri. Mernes, zw. K 888 u. L 3179 (Unfallschwerpunkt);

13.05.2022:

BAB A 66, Hanau in Ri. Fulda, AS Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); Offenbach, Bierbrauer Weg, im Bereich der Sportanlagen (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

14.05.+ 15.05.2022:

BAB A 66, Hanau in Ri. Fulda, AS Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz);

Offenbach, 06.05.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

