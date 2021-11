Polizei Düren

POL-DN: Den Falschen ausgesucht

Düren (ots)

Zwei vorläufige Festnahmen sind das Ergebnis eines versuchten Taschendiebstahls am Donnerstagmittag auf dem Markt in Düren.

Am 18.11.2021, gegen 12:15 Uhr, waren zwei Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes, 34 und 36 Jahre alt, auf dem Markt im Einsatz. Die beiden Männer, die in ziviler Kleidung unterwegs waren, wurden von einem aufmerksamen Bürger darauf hingewiesen, dass sich auf dem Markt zwei bettelnde Frauen aufhalten. Der Hinweisgeber konnte die beiden Personen so gut beschreiben, dass es den beiden Ordnungshütern gelang, das Duo ausfindig zu machen. Noch bevor die beiden Mitarbeiter der Stadt sich zu erkennen geben konnten, wurden sie von der älteren der beiden Frauen, einer 39-Jährigen, um Geld gefragt. Zeitgleich versuchte die Jüngere einem der beiden Männer die Geldbörse zu entwenden. Dieser bemerkte den Versuch rechtzeitig, drehte sich um und entdeckte die 16-Jährige. Die Flucht der beiden Frauen konnten die Ordnungshüter erfolgreich verhindern. Die Frauen wurden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und durch diese vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

