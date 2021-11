Polizei Düren

POL-DN: "Coffee with a Cop"

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Mitten auf dem Dürener Markt stand am Dienstag das Oldtimer "CafeMobil", gechartert vom Innenministerium des Landes NRW. Die Möglichkeit, das historische Fahrzeug im Rahmen der landesweiten Aktion "Coffee with a Cop" in die Stadt zu holen, wollte sich auch die Polizei Düren nicht entgehen lassen. Die Idee hinter dem Format ist es, mit den Bürgerinnen und Bürgern bei einem Kaffee ins Gespräch zu kommen. Als Ansprechpartner für Interessierte standen Kolleginnen und Kollegen der Polizei Düren zur Verfügung. Neben der leckeren Kaffeespezialitäten servierten die beiden Besitzer des Oldtimers auch Tee und Kakao. Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten, mit einem hervorragenden Kaffee in der Hand, die Gelegenheit um Fragen zu stellen, Sorgen und Anregungen loszuwerden oder um einfach ein wenig zu plaudern. Rund um den französischen Oldtimer entstand eine angenehme (Gesprächs-) Atmosphäre.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell