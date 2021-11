Polizei Düren

POL-DN: Schwere Beute am Stadtpark

Düren (ots)

Schwer zu tragen hatten bislang Unbekannte, als sie eine falsch gelieferte Holzkiste einer Montagefirma vom rückwärtigen Gelände eines Restaurants im Dürener Stadtpark entwendeten.

Die Holzkiste, welche mit Montagematerial gefüllt und etwa eine Tonne schwer war, wurde am Samstag, 06.11.2021 falsch geliefert uns sollte am Montag durch den Anlieferer wieder abgeholt werden. Als die Mitarbeiter der ausführenden Firma am Montag, 08.11.2021 wieder zu der Baustelle zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass jemand die schwere, 5,50 Meter lange, 1,30 Meter breite und 0,90 Meter hohe Kiste entwendet hatte. Für den Abtransport muss zwangsläufig ein Lkw nötig gewesen sein, eventuell sogar eine technische Hubvorrichtung oder Kran.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Düren unter 02421 949 8517 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell