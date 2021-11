Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer übersehen

Linnich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag wurde ein Radfahrer leicht verletzt.

Der 38- jährige Radfahrer aus Grevenbroich war gegen 15:00 Uhr auf der Lambertusstraße in Richtung L253 unterwegs. Von dort wollte der Mann mit seinem Rennrad nach links auf die Straße "Am Damm" abbiegen. Im Bereich der Einmündung befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Pkw, an dessen Steuer sich ein 35- Jähriger aus Linnich saß. Dieser war mit seinem Auto auf der Straße "Am Damm" unterwegs und wollte nach links auf die Lambertusstraße abbiegen. Da in diesem Bereich "rechts vor links" gilt, setzte der bevorrechtigte Velofahrer zum Abbiegen an. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach eigenen Angaben hatte der 35-jährige Linnicher den Mann auf dem Fahrrad übersehen. Der 38 Jährige Grevenbroicher fiel zunächst auf die Motorhaube des Pkw und anschließend auf den Boden. Hierbei verletzte er sich leicht und konnte erst nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell