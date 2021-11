Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der L253 - drei Leichtverletzte

Jülich (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der L253 in Jülich ein Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 58-jähriger Mann aus Gangelt befuhr gegen 15:45 Uhr mit seinem Lkw die Nikolaus-Otto-Straße. Er wollte seine Fahrt über den dortigen Kreuzungsbereich der L253 hinweg in Fahrtrichtung Dürener Straße fortsetzen. Zur selben Zeit war ein 28-jähriger Dürener mit seinem Pkw auf der Ostraße in Richtung Zuckerfabrik unterwegs, mit an Bord zwei junge Männer aus Jülich, 23 und 24 Jahre alt. Der Mann aus Gangelt missachtete offensichtlich die Vorfahrt des bevorrechtigten Düreners und fuhr mit seinem Betonmischer in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Alle drei Insassen des Pkw wurden hierbei leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden. Der Fahrer des Betonmischers blieb unversehrt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 16000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell