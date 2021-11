Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht auf der Aachener Straße - Zeugen gesucht!

Düren (ots)

Am Mittwochvormittag verursachte eine Autofahrerin zunächst einen Verkehrsunfall und verletzte hierbei jemanden, anschließend flüchtete sie.

Gegen 13:10 Uhr wartete eine 20-jährige aus Düren mit ihrem Pkw an einer Ampel auf der Aachener Straße am dortigen Bahnübergang. Als sie bei Grünlicht anfahren wollte, fuhr plötzlich von hinten ein anderes Auto gegen ihr Fahrzeug. Ohne sich jedoch um den Zusammenstoß und seine Folgen zu kümmern, fuhr die Unfallverursacherin auf den linken Fahrstreifen und anschließend laut telefonierend an der Dürenerin vorbei. Die junge Frau wurde durch die Kollision leicht verletzt und begab sich selbstständig zum Arzt.

Folgende Hinweise liegen zur flüchtigen Verursacherin vor: Pkw, Toyota, Farbe rot, weiblich, etwa 40-50 Jahre alt, blonde Haare.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02421 949 6425 bei der Polizei Düren zu melden.

