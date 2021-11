Polizei Düren

POL-DN: Rauschgifthändler aus Vettweiß und Düren in Untersuchungshaft

Düren / Vettweiß (ots)

Bereits am 05.11.2021 nahmen Polizei und Staatsanwaltschaft nach intensiven, verdeckt geführten, Ermittlungen zwei mutmaßliche Rauschgifthändler fest. Die beiden Männern aus dem Kreis Düren sind 61 und 62 Jahre alt.

Bei dem Ermittlungsverfahren wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge waren die Staatsanwaltschaft Aachen sowie das Fachkommissariat der Dürener Polizei federführend. Parallel zu den Festnahmen durchsuchten Beamte acht verschiedene Objekte in Düren, Vettweiß, Niederzier, Jülich und im benachbarten Rhein-Erftkreis. Bei diesen Maßnahmen stellten die Einsatzkräfte insgesamt ca. 6 Kilogramm Haschisch, 3,5 Kilogramm Marihuana , mehrere Datenträger und knapp 10000 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher.

Auf Antrag der Staatanwaltschaft erließ das Amtsgericht Aachen wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Haftbefehle gegen beide Beschuldigte, die sich seitdem in Untersuchungshaft befinden. Gegen mögliche weitere Tatbeteiligte dauern die Ermittlungen an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell