Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen VW an - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Sonntag (1.5.) bemerkte ein 50-jähriger Herforder gegen 21.30 Uhr, dass der Katalysator seines VW Polos fehlte. Das Fahrzeug hatte der Mann am Tag zuvor an der Nachtigalstraße abgestellt. Der Herforder informierte die Polizei. Ein weiterer Anwohner sagte den hinzugekommenen Beamten gegenüber aus, er habe am Samstag gegen 22.00 Uhr einen VW Golf in der Nachtigalstraße bemerkt. Dieser sei mit Schrittgeschwindigkeit durch die Straße gefahren und habe an mehreren geparkten Autos gehalten. Auf der Beifahrerseite des Autos stieg ein etwa 180cm großer, 35 Jahre alter Mann mit Glatze oder sehr kurzem Stoppelhaarschnitt aus und begutachtete die abgestellten Pkw. Inwieweit die beiden Fahrzeuginsassen des VW Golf mit dem Diebstahl des Katalysators in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen, die in der Nachtigalstraße in der Nacht zu Sonntag etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

