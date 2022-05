Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - 29-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss

Herford (ots)

(jd) In der Nacht zu Samstag (30.4.) ereignete sich auf der Lübbecker Straße um 0.15 Uhr ein Verkehrsunfall in Herford. Eine 52-jährige Spengerin fuhr mit ihrem Ford aus Bielefeld kommend in Richtung Enger. Zeitgleich fuhr ein 29-jähriger Bielefelder mit seinem Opel in entgegengesetzter Richtung auf der Lübbeker Straße. Kurz vor der Einmündung zur Laarer Straße beabsichtigte der Bielefelder nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Die vorfahrtsberechtigte Spengerin versuchte noch, ihr Fahrzeug abzubremsen, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht verhindern. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten im Atem des Bielefelders Alkoholgeruch fest und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der positiv verlief. Auf der Herforder Wache wurde dem Mann daher eine Blutprobe entnommen. Zudem konnte der Mann keinen gültigen Führerschein vorlegen und auch eine Recherche in den polizeilichen Systemen ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Neben dem Tatverdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss, muss sich der Mann auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der Schaden an beiden Fahrzeugen liegt bei rund 4500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell