Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unterschlagung von Kfz - Verdächtiger reisender Mann fällt mit Leihwagen auf

Vlotho (ots)

(um) Die Polizei Herford ermittelt in einem Sachverhalt, in dem sich ein dringend Tatverdächtiger 28-jähriger Däne verantworten muss. Die Polizei Herford nahm den Mann im Rahmen einer Fahndung am Mittwoch (27.04.), 10:55 Uhr, in Vlotho-Exter an der Detmolder Straße vorläufig fest. Vorrausgegangen war, dass der ungepflegt wirkende Mann ein Kind einer Familie auf einem Parkplatz in Schötmar im Beisein der Mutter ansprach. Der Mann transportierte ein Kaninchen in seinem Leihwagen und gab an, nach Portugal unterwegs zu sein. Die Beamtinnen und Beamten der Polizei Herford ermittelten nach dem Antreffen des Mannes in Exter, dass er zuvor einen dänischen Leihwagen unterschlagen hatte. Der 28-Jährige hatte einen unterschlagenen PKW in einem Autohaus in Norddeutschland gegen einen weiteren Leihwagen des Typs VW Lupo wechseln können. Diesen geliehenen Wagen gab er allerdings nicht fristgerecht zurück, sodass die Leihfirma die Unterschlagung ebenfalls zur Anzeige brachte. Die Ermittlungen in dem Fall dauern derzeit an. Das Verfahren wird durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld geführt. Der Mann konnte nach der Sicherstellung des Leihwagens VW Lupo und des dänischen Leihwagens in Norddeutschland die Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortsetzen.

