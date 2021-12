Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Unbekannte Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Freiburg (ots)

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hammersteiner Straße in Kandern am Dienstag, 28.12.2021, gegen 11:00 Uhr, sucht die Polizei bislang unbekannte Zeugen. Ein dort unmittelbar am Haupteingang geparkter Pkw war von einem anderen Auto touchiert worden. Am geparkten Pkw wurde die hintere linke Tür sowie der dortige Radkasten beschädigt. Der mutmaßliche Verursacher entfernte sich in der Folge. Zeugen teilten dem zurückkehrenden geschädigten Fahrzeugbesitzer das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges mit. Diese bislang unbekannten Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, zu melden.

