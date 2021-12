Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Motorradfahrer stürzt - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Schwer verletzt hat sich ein Motorradfahrer am Dienstag, 28.12.2021, gegen 14:00 Uhr, in Weil am Rhein. Der 56-jährige war beim Abbiegevorgang aus der B 532 auf die B 3 in Richtung Haltingen ins Rutschen geraten und gestürzt. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Am Motorrad wurde ein Sachschaden in Höhe vor rund 3000 Euro verursacht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell