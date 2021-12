Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auto in Tumringen aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 28.12.2021, ist ein Auto in Lörrach-Tumringen aufgebrochen worden. Der schwarze Mercedes-Benz war zwischen 18.00 Uhr und 20:30 Uhr im Berner Weg geparkt. In dieser Zeit schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe am Auto ein und entwendete eine Handtasche aus dem Innenraum. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0.

