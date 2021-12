Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 28.12.2021, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der B34 zwischen Dogern und Albbruck zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Eine 38-Jährige in einem Mercedes beabsichtigte, von der B34 nach rechts auf ein Tankstellengelände abzubiegen und bremste deshalb ab. Eine hinterherfahrende 20-Jährige in ihrem Citroen fuhr auf. Der Citroen kollidierte in der Folge noch mit dem Auto eines 63-Jährigen, der im Begriff war, von der Tankstelle wegzufahren. Die Citroen-Fahrerin kam in ein Krankenhaus, ebenso ein 12-Jähriges Kind im Mercedes.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 30.000 Euro. Auch die Feuerwehr Albbruck unterstützte den Einsatz mit zwei Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell