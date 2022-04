Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Versuchter Einbruch in Werkstatt

Herford (ots)

(um) Einen erheblichen Sachschaden hinterließen Täter bei einem Einbruchsversuch in der Donnerstagnacht (28.04.) in eine Werkstätte an der Kiebitzstraße. Die rückwärtige Metalltür hielt allerdings den massiven Gewalteinwirkungen stand. Die Täter kamen nicht in die dortige Nähwerkstatt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 3.000.- Euro. Die nähere Tatzeit liegt in der Nacht von Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 08:30 Uhr. Bedienstete stellten die Tat gestern morgen bei Öffnung der Verkaufswerkstatt fest und meldeten den Vorfall der Polizei. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

