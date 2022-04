Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeugen - Teilediebstahl von Sensoren an Autohäusern

Löhne, Bünde (ots)

(um) Die Polizei prüft derzeit Tatzusammenhänge an Sensoren und elektronischen Bauteile-Diebstählen an Taten, die in der Donnerstagnacht stattfanden. In einem Autohaus in Löhne an der Königstraße bauten bislang unbekannte Täter Sensoren aus einem BMW X5 aus. Zusätzliche elektronische Bauteile aus dem Fahrzeug, das auf dem Außengelände geparkt war, stahlen die Täter nach einem fachgerechten Ausbau ebenso. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 4000.- Euro belaufen. In einem weiteren Delikt stahlen in den vergangen Tagen zum wiederholten Male die Täter aus einem Autohaus in Bünde an der Wasserbreite ähnliche Bauteile. Hier deutet sich der gleiche Tatzeitraum, wie in Löhne an und es handelt sich um die gleiche Fahrzeugbaureihe BMW X 5. Der Schaden ist hier genauso hoch. Die Kriminalpolizei geht in diesen Fällen von einem Tatzusammenhang aus und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben über verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den beiden Tatorten in dem zeitlichen Zusammenhang der Taten machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

