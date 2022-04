Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchte Wohnungseinbruchsdiebstähle

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Ringstraße / Wiederkehr, Donnerstag, 07.04.22, 12.00 Uhr bis 09.04.22, 10.00 Uhr KREIENSEN (schw) - In dem Tatzeitraum Donnerstag, 07.04.22, 12.00 Uhr bis 09.04.22, 10.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Wohnungstüren zweier Wohnhäuser in der Ringstraße und in der Straße Wiederkehr in Kreiensen gewaltsam zu öffnen, um sich so vermutlich Zugang zu den Wohnhäusern zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten jedoch in beiden Fällen an den Haustüren, so dass es zu keinem Entwendungsschaden gekommen ist. Durch die Versuchshandlungen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt ca. 200,- EUR

