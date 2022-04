POL-NOM: Betrug mittels angeblicher Whatsapp-Familien-Kontakte

Northeim (ots) - Northeim, Roswithastraße, 11.04.2022, Montag, 12.00 - 17.00 Uhr NORTHEIM (Wol) - Verkehrsunfallflucht. Am Montag, den 11.04. kam es zwischen 12.00 - 17.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Roswithastraße. Gegen 12.00 Uhr wurde der Pkw Daimler am Straßenrand abgestellt. Als der Fahrzeugführer gegen 17.00 Uhr zurück am Fahrzeug war, stellte er Schäden am vorderen Kotflügel fest. Der Schaden ...

mehr