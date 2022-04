Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Kind stößt mit Fahrrad zusammen

Spenge (ots)

(jd) Am Mittwoch (27.4.) fuhr eine 60-jährige Engeranerin mit ihrem Pedelec auf der Stockstraße in Richtung auf dem Blecken. An der Straße waren in gleicher Richtung zwei Bielefelder mit ihrem 4-jährigen Sohn unterwegs. Etwa auf Höhe der Einmündung zum Buchenweg, scherte die 60-Jährige nach links aus, um die Familie zu überholen. In dem Moment, in dem die Frau auf gleicher Höhe mit den drei Personen war, lief der Junge nach links und stieß mit dem Fahrrad zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzten beide, die Pedelec-Fahrerin und das Kind und zogen sich jeweils leichte Verletzungen zu. Der Schaden am Pedelec liegt bei rund 100 Euro.

