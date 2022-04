Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pedelec-Fahrer leicht verletzt - Zusammenstoß an Fußgängerüberweg

Bünde (ots)

(jd) Ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer aus Bünde fuhr gestern (26.4.), um 15.40 Uhr mit seinem Rad auf dem linken Radweg an der Klinkstraße in Fahrtrichtung Bünde. An einem Fußgängerüberweg beabsichtigte er, die Fahrbahn mit seinem Pedelec zu überqueren. Ein 61-jähriger Hiddenhauser fuhr zeitgleich mit seinem Audi auf der Klinkstraße in Richtung Enger. Als er auf den Fußgängerüberweg zu fuhr kam es zum Zusammenstoß mit dem zeitgleich auf die Fahrbahn fahrenden Pedelec. Durch die Wucht der Kollision verletzte sich der 54-Jährige leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an Auto und Fahrrad liegt bei rund 1000 Euro.

