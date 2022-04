Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Rödinghausen (ots)

(jd) Am Sonntag ereignete sich während eines Radrennens ein schwerer Unfall. Ein 28-jährger Mann aus Oelde stürzte gegen 11.10 Uhr mit seinem Rad in einem Kurvenbereich des Daimlerrings, kurz vor dem Zielbereich. Die Straße war zu diesem Zeitpunkt für den normalen Verkehr gesperrt. Bei dem Sturz kamen weitere Fahrer zu Fall. Die Verletzungen des 28-Jährigen waren so gravierend, dass er nach einer notfallmedizinischen Behandlung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Osnabrück geflogen werden musste. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Daher werden Zeugen gebeten, die den Unfall am Sonntag beobachtet haben, sich unter 05221/8880 beim Verkehrskommissariat zu melden.

