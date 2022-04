Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Pedelecfahrer leicht verletzt

Enger (ots)

(jd) Ein 36-jähriger Engeraner fuhr am Montag (25.4.) um 5.40 Uhr mit seinem Pedelec auf der Hückerstraße in Richtung in Richtung Meller Straße. Etwa 100 Meter vor der Einmündung zur Meller Straße wurde der Mann von einem bisher unbekannten Autofahrer überholt. Dieser touchierte mit seinem Pkw den Engeraner, der daraufhin nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen Straßengraben stürzte. Der Mann zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu und am Pedelec entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und setzte seine Fahrt fort. Das Verkehrskommissariat bittet den unbekannten Fahrer oder mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unfallbeteiligten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell