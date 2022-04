POL-PPTR: Folgemitteilung anl. tödlichem Verkehrsunfall vom 07.04.2022 12.45 BAB 1 Höhe Abfahrt Schweich

Trier (ots) - Viele Bürgerinnen und Bürger erhalten aktuelle Briefe in denen vermeintliche Rechtsanwaltskanzleien ausstehende Forderungen in einer "vorgerichtlichen Mahnung" geltend machen. Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen wegen versuchten Betruges. In den Schreiben werden Beträge im dreistelligen Bereich von den Empfängern gefordert. Dabei handelt es sich angeblich um ausstehende Gebühren, die im Rahmen ...

mehr