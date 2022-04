Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - PKW verunfallt in Höhe "Klumpweg"

Kirchlengern (ots)

(um) Zwischen Grabenacker und Klumpweg auf der Neue Straße verunfallte am gestrigen Tage (28.04.) ein 60-Jähriger mit seinem PKW. Der Hunday-Fahrer aus Hüllhorst war auf grader Fahrbahn aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen und landete im Graben. Der Mann aus Hüllhorst, der in Richtung Stiftstraße unterwegs war, verletzte sich dabei zum Glück nur leicht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. In diesem Zusammenhang wird daraufhin gewiesen, dass die Wirkung der in dieser Jahreszeit und in diesen Tagen tief stehenden Sonne im Verkehrsraum eine nicht zu unterschätzende Wirkung haben kann. So kann es zu kurzfristigen Blendungen kommen, die den Fahrzeuglenker beeinträchtigen. Die Verringerung der Geschwindigkeit, wie hier außerorts, ist zwingend angeraten, damit Sie sicher fahren.

