Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: am helllichten Tag zwei Autos aufgebrochen und hochwertiges Pedelec gestohlen

Freiburg (ots)

Im "Mattrain", auf dem Parkplatz des Kieswerkspielplatzes, versuchte am Dienstag, 05.07.2022, in dem Zeitraum zwischen 08.00 Uhr bis 09.00 Uhr, ein Unbekannter eine hintere Fahrzeugtür eines Skodas aufzuhebeln. Der Unbekannte gelangte nicht in das Auto. Allerdings entstand ein Sachschaden von über 1.000 Euro. Am gleichen Tag, in dem Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 10.43 Uhr, wurde "Am Sohleck", an einem auf dem Parkplatz nach der Unterführung stehenden grauen Toyota von einem Unbekannten eine Seitenscheibe eingeschlagen und das verschlossene Handschuhfach aufgehebelt. Der Diebstahlschaden sowie die Höhe des Sachschadens sind hier nicht bekannt. In Haltingen, in der Hermann-Brain-Straße, wurde am Dienstag, 05.07.2022, in dem Zeitraum zwischen 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr, ein vor der Haustür verschlossen, abgestelltes Pedelec der Marke Levo gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.600 Euro.

