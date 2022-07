Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Radfahrerin überholt im Kreisverkehr und kommt zu Fall

Freiburg (ots)

Mit ihrem Pedelec befuhr am Dienstag, 05.07.2022 gegen 14.00 Uhr eine 78 Jahre alte Frau den Kreisverkehr Hauptstraße/ Himmelreichstraße hinter einem Pkw her. Dabei überholte die 78-Jährige den Pkw rechts und touchierte dabei diesen an der rechten Fahrzeugseite, noch bevor der 59 Jahre alte Autofahrer den Kreisverkehr in Richtung Himmelreichstraße verlassen konnte. Die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden von rund 100 Euro, der Pkw blieb frei von Schäden. Der Pkw-Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen wurden nicht verletzt.

