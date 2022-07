Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Versuchter Einbruch in Grundschule

Freiburg (ots)

Mit einem Hebelwerkzeug versuchten Unbekannte über die Fenster in eine Grundschule in der Schulstraße einzubrechen. Insgesamt vier Fenster zum Musikraum im Kellergeschoß wurden dabei beschädigt. Den Unbekannten gelang es aber nicht, in die Räumlichkeiten einzudringen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 01.07.2022 und Dienstag, 05.07.2022. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die in der Vergangenheit verdächtige Wahrnehmungen an der Grundschule gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

