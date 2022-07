Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Hoher Sachschaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Hoher Sachschaden entstanden ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am 05.07.2022 in der Carl-Kistner-Straße in Freiburg. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Das Feuer, das gegen 12.35 Uhr durch Zeugen gemeldet wurde, konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Während der Brandbekämpfungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Mehrere Wohnungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund der Beschädigungen unbewohnbar. Die Schadenshöhe bewegt sich ersten Schätzungen zufolge im hohen sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

