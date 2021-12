Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Raub in der Oststadt - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Opfer eines Raubes wurde am Freitagabend ein 34-jähriger Mann im Bereich Gottesauer Straße. Ein in unmittelbarer Tatortnähe festgenommener 35-jähriger nigerianischer Tatverdächtiger wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Nach bisherigem Erkenntnisstand traf das spätere Opfer gegen 21 Uhr in einer Straßenbahn auf den ihm flüchtig bekannten Beschuldigten. Man verabredete, sich in einer Tankstelle noch etwas zu trinken zu kaufen. Der Geschädigte soll in diesem Zusammenhang überprüft haben, wie viel Geld er noch hat, und dabei 300 Euro aus seiner Jackentasche hervorgeholt haben, diese aber mit der Begründung, dass es sich hierbei um die Rente seines Vaters handele, die er nicht vertrinken wollte, wieder eingesteckt haben. Hierüber sei der Beschuldigte verärgert gewesen und die beiden Männer seien in Streit geraten. Nachdem sich der Geschädigte daraufhin zunächst vom Beschuldigten entfernt hatte, soll der Beschuldigte dem Geschädigten unbemerkt gefolgt sein, diesem von hinten auf den Kopf geschlagen und ihn in ein Gerangel verwickelt haben, in dessen Verlauf der Geschädigte zu Fall kam. Sodann soll der Beschuldigte dem auf dem Boden liegenden Geschädigten einen Tritt in das Gesicht versetzt sowie dessen Bargeld in Höhe von 300 Euro entwendet haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können. Der Beschuldigte ist 170-180 cm groß, dunkelhäutig, hat kurze Haare und einen Vollbart. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und möglicherweise einer dunklen Wollmütze. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 entgegen.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Heike Umminger, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell