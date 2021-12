Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Randen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer missachtet Vorfahrt (03.12.2021)

Blumberg (ots)

Einen Unfall mit zwei Leichtverletzten und insgesamt rund 15.000 Euro Sachschaden verursacht hat ein Autofahrer auf der Einmündung der Bundesstraße 314 und B 27. Ein 41-jähriger BMW 3-er Fahrer bog von der B 314 auf die B 27 ein und missachtete die Vorfahrt eines in Richtung Kommingen fahrenden 33-Jährigen in einem Renault Clio. Beide Fahrer erlitten beim Zusammenprall Verletzungen und kamen in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos hatten danach nur noch Schrottwert. Abschleppdienste luden sie auf und transportierten sie von der Unfallstelle ab.

