Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auffahrunfall im Kreisverkehr

Rottweil (ots)

Im Kreisverkehr beim Gewerbegebiet "Saline" ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 54-jährige VW-Fahrerin kam auf der Tuttlinger Straße von Rottweil und wollte weiter Richtung Zimmern ob Rottweil fahren. Aus der Gegenrichtung fuhr eine 27-Jährige in ihrem Renault in den Kreisverkehr ein. Da sie zu spät erkannte, dass die vor ihr fahrende VW-Polo-Fahrerin auf dem Innenring bremste, prallte sie ins Heck des Kleinwagens. Zum Unfallhergang machten die beiden Autofahrerinnen unterschiedliche Angaben. Den Schaden an den Autos beziffert die Polizei auf rund 5000 Euro. Verletzte gab es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell