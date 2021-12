Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Knielingen - Sachbeschädigung und Ruhestörung durch Jugendliche - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Gleich zweimal wurde die Polizei in der Nacht auf Sonntag in den Bereich des sogenannten "Holzbierebuckels" in Knielingen wegen lautstarker Jugendlicher gerufen. Anwohner haben wegen des Lärms gegen 23 Uhr die Polizei verständigt. Beim Erblicken der Streife des Polizeireviers Karlsruhe-West sind die Jugendlichen geflüchtet und haben hierbei brennende Holzstühle und einen Holzbalken hinterlassen. Glücklicherweise konnte der Brand durch die hinzugerufenen Beamten gelöscht werden.

Wenig später verständigten erneut Anwohner die Polizei wegen des Geschreis von Jugendlichen. Dieses Mal konnten beim Eintreffen der Polizisten mehrere Jugendliche angetroffen werden, die anschließend - unter Aufsicht der Polizei - den "Holzbierebuckel" gereinigt haben.

Wer Hinweise zur Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 6663611 zu melden.

