Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf- Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende offenbar zwei Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und jeweils das Bargeld sowie die Zigarettenschachteln gestohlen.

So war ein Automat in der Brucknerstraße und ein weiterer Zigarettenautomat in der Heidelberger Straße in Graben das Ziel der Diebe. Mit brachialer Gewalt öffneten die Täter das Gehäuse der Automaten und gelangten so an die Geldkassetten und Zigarettenschachteln. Hierbei richteten die Langfinger einen Gesamtschaden von über tausend Euro an. Die Höhe des Diebesgutes ist aktuell noch nicht bekannt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07256 93290 mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell