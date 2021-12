Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw drängt Fahrradfahrerin ab - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Eine 25-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Samstag gegen 09:40 die Bahnhofstraße in Richtung Beiertheimer Allee. Auf der Höhe der derzeitigen Baustelle, wurde sie von einem schwarzen Kleinwagen überholt und zum rechten Straßenrand gedrängt. Nur durch starkes Abbremsen konnte die Fahrradfahrerin eine Kollision mit der Bordsteinkante vermeiden, verlor in der Folge allerdings das Gleichgewicht und fiel mit ihrem Oberkörper gegen den mittlerweile vor ihr fahrenden Pkw. Anschließend entfernte sich der Pkw von der Örtlichkeit ohne mit der unverletzt gebliebenen 25-Jährigen in Kontakt getreten zu sein.

Mögliche Hinweisgeber oder weitere Geschädigte werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter Telefon 0721 666-3411 zu melden.

Niklas Gerhardt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell