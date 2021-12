Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unerlaubtes Entsorgen von Altöl

Karlsruhe (ots)

Die Polizei sucht Zeugen im Falle einer unerlaubten Altölentsorgung in der Straße "Hauschildpfad" in Rüppurr.

Ein Anrufer meldete der Polizei am Samstag gegen 12:20 Uhr einen neben der Fahrbahn auf dem Schotterweg stehenden Eimer gefüllt mit Altöl. Laut Angaben des Zeugen würde aus diesem das Altöl austreten und in das Erdreich sickern. Die Nachschau der Polizei Vorort bestätigte dies. Der Eimer, der mit circa drei bis vier Litern Altöl gefüllt war, wurde vermutlich durch einen Windstoß umgekippt, wodurch eine undefinierbare Menge in das Erdreich floss.

Die Stelle wurde anschließend durch die Stadt Karlsruhe fachgerecht gereinigt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 0721 666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

