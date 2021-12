Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Nach Farbschmierereien vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots)

Zwei 21 und 23 Jahre alte Tatverdächtige konnte die Polizei am frühen Samstagmorgen in Bruchsal vorläufig festnehmen. Ein Zeuge meldete gegen 01.30 Uhr, dass er in der Forster Straße Personen gesehen hätte die an der Haltestelle "Stegwiesen", den Fahrradunterstand besprühen würden. Beim Erkennen des Streifenwagens flüchteten die jungen Männer, konnten aber eingeholt und festgenommen werden. Die 19-Jährige Begleiterin der Männer unternahm keinen Fluchtversuch. Alle drei wurden auf die Wache gebracht. Bei der Durchsuchung der Rucksäcke der beiden Männer konnten mehrere Sprühdosen aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnten die jungen Leute die Wache wieder verlassen.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell