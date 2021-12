Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe- Betrunkener Radfahrer leistet Widerstand

Karlsruhe (ots)

Mit fast 1,7 Promille war ein 58 Jahre alter Radfahrer am Samstag im Lachenweg in Karlsruhe unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizisten war der Mann äußert unkooperativen und widersetzte sich der anschließenden vorläufigen Festnahme. Gegen 17:20 Uhr stellte die Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt den Fahrradfahrer fest. Der Radler erkannte den Streifenwagen und stoppte seine Fahrt mit dem Rad. In der Folge nahm der Radler seinen linken Fuß vom Pedal und kippte jedoch vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung auf die entgegengesetzte Seite einfach um.

Im Rahmen der ersten Unterhaltung und der Hilfeleistung konnten die Polizisten bei dem 58-Jährigen bereits starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Da der Mann keinerlei Ausweisdokumente mit sich führte, ein augenscheinlich falsches Alter angab sowie vehement einen Atemalkoholtest ablehnte, musste er die Beamten mit auf das Revier begleiten. Bei der vorläufigen Festnahme leistete der 58-Jährige massiven Widerstand, der erst mit Unterstützung einer zweiten Streifenwagenbesatzung unterbunden werden konnte.

Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann das Polizeirevier zu Fuß verlassen.

