Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kupferdieb ermittelt

Karlsruhe (ots)

Ziemlich schnell nach dem Diebstahl von Kupfer gelang Beamten des Polizeirevier Weststadt die Ermittlung des Tatverdächtigen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag war aus einer Lagerhalle in der Hermann-Schneider -Allee Kupfer im Wert von ungefähr 1500 Euro entwendet worden. Außerdem fehlten dem Geschädigten eine Plastikwanne und Holzteile. Kurz nachdem er bei der Polizei gegen 8.30 Uhr am Samstag den Diebstahl angezeigt hatte, wollte er Schrott bei einer Entsorgungsfirma in der Zimmerstraße abgeben. Dort stieß er unvermutet auf seine zuvor als gestohlen gemeldeten Kupferteile. Er kontaktierte sofort wieder die Polizei.

Ermittlungen bei der Entsorgungsfirma ergaben detaillierte Hinweise auf den wer das Kupfer gebracht hatte.

Ermittlungen bei einem Tatverdächtigen in der Nussbaumsiedlung führten zur Sicherstellung der entwendeten Plastikwanne und der Holzbalken.

Die Ermittlungen gegen den 34-jährigen Tatverdächtigen dauern an.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell