Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Eigentümer gefunden Nachtragsmeldung zu: Eigentümer eines "Fatbikes" gesucht!

Emmerthal (ots)

Der Eigentümer des Rades hat sich zwischenzeitlich gemeldet und sein Fahrrad abgeholt.

Ursprungsmeldung:

Am vergangenen Freitag (29.10.2021) wurde auf dem Weserradweg in Emmerthal-Hagenohsen, in Höhe der dortigen Eisenbahnbrücke, ein Mountainbike der Marke Grizzly gefunden. Bei dem Mountainbike handelt es sich um ein sogenanntes Fatbike in den Farben silber/schwarz/rot. Auffällig am Rad sind die roten Felgen sowie die elektrische Lichteinrichtung und eine Handyhalterung am Lenker.

Leider hat sich der Eigentümer bislang nicht gemeldet und konnte auch nicht ermittelt werden.

Wer Hinweise zum Eigentümer machen kann, bzw. der Eigentümer selbst, kann sich bei der Polizeistation Emmerthal (Tel.: 05155/959500) melden.

