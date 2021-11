Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen zur Flyer-Wurf in der Hamelner Stadtgalerie gesucht!

Hameln (ots)

Am vergangenen Samstag (30.10.2021) kam es in der Hamelner Stadtgalerie (Pferdemarkt) zu einem Vorfall, der augenscheinlich in direktem Zusammenhang zu einer Impfaktion im Untergeschoss des Gebäudes stand.

Gegen 14.30 Uhr warf ein/e bisher unbekannte/r Täter/in einen Stapel Flyer von einer Empore des 1. Obergeschosses. Die Flyer fielen als kompaktes Bündel herunter und schlugen dort im Bereich der Kinderspielfläche auf einem roten Auto auf, in dessen unmittelbarer Nähe sich ein Kind mit seinem Vater aufhielt.

Die Polizei Hameln bittet den Vater des Kindes, sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Darüber hinaus werden Zeugen zu dem beschriebenen Vorfall gesucht! Sachdienliche Hinweise zum Täter werden ebenfalls unter der o.g. Nummer entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell