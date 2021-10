Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Vermisster Wolfgang F. aus Niddatal/Assenheim aufgefunden

Gießen (ots)

Der seit Sonntag, den 03.10.2021, vermisste 85-jährige Wolfgang F. aus Niddatal/Assenheim wurde am 05.10.2021 gegen 19.40 Uhr in Niddatal/Assenheim in einem Garten liegend aufgefunden. Wolfgang F. war unterkühlt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

