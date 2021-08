Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ergänzung zu Pressemeldung: Betrugsmasche "Schockanrufe" Zeugenaufruf

Northeim (ots)

Einbeck, Einbecker Bürgerspital (Andershäuser Straße 8), dortige Bushaltestelle, Donnerstag 26.08.2021, 14.00 bis 14.30 Uhr

EINBECK (Mü) - Die Geldübergabe der fünfstelligen Summe fand zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr an der Bushaltestelle des Einbecker Bürgerspitals statt. Die Bushaltestelle des Krankenhauses befindet sich über den Parkplätzen neben der dortigen Sozialstation. Nachdem die Seniorin das Geld an dem Abholer übergeben hatte, entfernte sich dieser in Richtung der Parkplätze. Kurz vor der Geldübergabe hat es einen kräftigen Regenschauer gegeben. Der Polizei Einbeck liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich,

- ca. 165cm groß,

- kräftige Statur und leicht rundlich,

- südosteuropäische Erscheinung,

- Vollbart,

- keine Brille,

- kurze, volle, dunkle Haare,

- trug eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung,

- bekleidet mit einer dunkelmelierten Strick- oder Fleecejacke.

Die Polizei Einbeck bittet um Mithilfe. Zeugen, die im Bereich des Krankenhauses verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefon 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell