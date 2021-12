Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Mit voller Wucht ins Geländer/Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Alfeld

Ein 27-jähriger Alfelder befuhr am 25.12.2021, gegen 07.40 Uhr, in Alfeld die Ziegelmasch aus Richtung Röllinghausen kommend. An der Einmündung zur Bahnhofstraße fuhr er mit hoher Geschwindigkeit geradeaus und stieß gegen das Geländer, welches die Bahnhofstraße zum Seitenarm der Leine abgrenzt. Trotz der hohen Aufprallwucht hielt das Geländer stand, so dass das Fahrzeug nicht in die Leine stürzte. Der Unfallfahrer flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Bahnhof. Im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte der Flüchtige auf einem Firmengrundstück an der Hannoverschen Straße aufgegriffen werden. Da sich der Alfelder bei dem Unfall verletzt hatte, kam er zur ambulanten Behandlung ins Alfelder Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro./tsc

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell