POL-HI: Alfeld Schwerer Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Alfeld/Marienhagen

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen kam es am 1. Weihnachtstag, gegen 12.00 Uhr, auf der Bundesstraße 240 zwischen Marienhagen und Weenzen. Ein 50-jähriger Duinger befuhr mit seinem PKW die B 240 in Richtung Marienhagen, als er auf der extrem winterglatten Fahrbahn ins Schleudern geriet und frontal mit dem entgegenkommenden PKW eines 44-jährigen Hildesheimers zusammenstieß. Die 50-jährige Beifahrerin des Duingers wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Kräfte der alarmierten Feuerwehr aus dem PKW befreit werden. Auch die beiden Fahrzeugführer wurden verletzt. Alle drei wurden in Krankenhäuser nach Gronau und Hildesheim eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße war durch ausgelaufene Betriebsstoffe erheblich verunreinigt und musste durch eine Firma mit einem Spezialfahrzeug gereinigt werden. Bis zum Ende dieser Maßnahme war die B 240 bis 17.00 Uhr in dem Bereich voll gesperrt./tsc

