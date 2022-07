Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht exhibitionistische Handlungen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 02.07.2022, gegen 11.45 Uhr, soll in Lörrach ein Exhibitionist zwei Frauen entgegengetreten sein. Die beiden Frauen hielten sich an dem Fluss Wiese, auf den Holzstegen, unweit der Tüllinger Brücke und dem Weg "Über der Wiese" auf, als auf der anderen Flussseite ein Mann stand, welcher an seinem Geschlechtsteil manipuliert habe. Die Frauen verständigten die Polizei. Der Mann entfernte sich daraufhin in Richtung Stetten. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, schlanke bis normale Statur, gebräunte Haut, kurze schwarze Haare. Er trug eine Sonnenbrille und soll mit einer Badehose / Unterhose bekleidet gewesen sein. Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0 (24 h), sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können.

