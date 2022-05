Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Brand eines Mülleimers

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 22.05.2022 gegen 22:30 Uhr wurde ein brennender Mülleimer im Buchenweg in Wachenheim gemeldet. Die freiwillige Feuerwehr kam vor Ort und konnte den Brand löschen. Brandursächlich war Grillkohle vom Vortag, welche sich in der Mülltonne entzündet habe. Am Mülleimer und an der Hauswand entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell