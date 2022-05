Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B9 - Erste Nachtragsmeldung - Vollsperrung aufgehoben

Speyer (ots)

Am Montag, den 23.05.2022, kam es gegen 18:30 Uhr auf der B9, in Fahrtrichtung Ludwigshafen, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Hierbei dürfte ein Transport den linken Fahrstreifen der B9 befahren haben. Aufgrund von Aquaplaning verlor der 31-jähriger Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte zunächst mit der linken Schutzplanke und stieß danach mit einem PKW auf dem rechten Fahrstreifen zusammen. Dieser kollidierte anschließend mit der rechten Schutzplanke. In dem PKW des 39-jährigen Schifferstadters befanden sich auf der Rückbank seine Ehefrau und deren gemeinsamer Sohn. Da beide Personen nicht angeschnallt waren, erlitten sie Kopfverletzungen und wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zu der schwere der Verletzungen kann derzeit nichts Genaueres gesagt werden. Lebensgefahr besteht nicht. Die B9 war zum Zwecke der Unfallaufnahme und der medizinischen Versorgung der verletzten Personen für etwas mehr als eine Stunde in Fahrtrichtung Ludwigshafen voll gesperrt. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell