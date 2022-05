POL-PDNW: Vollsperrung der B9 aufgrund eines Verkehrsunfalls - Erstmeldung

Dirmstein (ots) - Am 22.05.2022, 06:00 Uhr befuhr die 23-jährige Fahrerin eines PKW die L453 von Obersülzen in Richtung Dirmstein. Nach Angaben der Fahrerin wich diese einem Kleintier aus welches die Fahrbahn überquerte. Hierbei kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Am PKW entstand Sachschaden. Dieser musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Grünstadt Horst Gesell, Leiter Kriminal- ...

