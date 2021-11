Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nächtliche Schlangenlinienfahrt endet im Gefängnis

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 1:40 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf einen Opel Meriva aufmerksam, welcher durch seine unsichere Fahrweise in der Augustaanlage auffiel. Bei einer anschließenden Kontrolle und einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest konnte bei dem 27-jährigen Fahrer ein Wert von über 1,5 Promille gemessen werden. Im Rahmen einer Personalienüberprüfung wurde zudem bekannt, dass gegen den Mann noch ein offener Haftbefehl bestand. Nach Beendigung aller strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

